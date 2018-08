Kreispolizeibehörde Herford / Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Bünde - (mmb) Heute (26.08.2018) gegen 17.10h kam es an der Kreuzung In der Lohge/ Kirchlenger Straße zum Zusammenstoß von zwei PKW, wodurch drei Personen verletzt wurden. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Rödinghausen fuhr mit ihrem BMW aus der Kirchlenger Straße nach links in Richtung Spradower Weg, wobei sie die Vorfahrt einer 42-jährigen Nissan-Fahrerin aus Bünde missachtete, die mit ihrem Wagen auf der Straße In der Lohge in Richtung Spradower Weg fuhr. Durch die Kollision wurde die Nissan-Fahrerin und ein zwölfjähriger Beifahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Der Beifahrer im BMW wurde leicht verletzt und will sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 13000 Euro geschätzt.

