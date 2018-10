Kreispolizeibehörde Herford / Vorfahrt mißachtet - eine Person ...

Vorfahrt mißachtet - eine Person verletzt

Löhne - (sls) Im Kreuzungsbereich Brockäckerweg/Wiesenstraße in Löhne kam es am Sonntag (14.10.) gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 34-jährige Fahrzeugfüherin aus Löhne befuhr mit ihrem Nissan Micra den Brockäckerweg in Richtung Wiesenstraße. Im Kreuzungsbereich mißachtete sie die Vorfahrt einer 20-jährigen Seat-Fahrerin aus Bad Oeynhausen die mit ihrem Fahrzeug die Wiesenstraße in Richtung In der Flage befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß wodurch die Löhnerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in einem Rettungswagen vor Ort ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

