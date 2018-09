Kreispolizeibehörde Herford / Widerstand gegen ...

Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte - Beschuldigter greift Polizeibeamte bei Haftbefehlsvollstreckung unerwartet an

32051 Herford - (um) Gestern Morgen, gegen 11:15 Uhr, griff ein 37-Jähriger in einer Sozialunterkunft in Falkendiek zwei Polizeibeamte des Bezirksdienstes an. Zuvor mussten die Beamten ihm die Vollstreckung eines Haftbefehls im Gespräch eröffnen. Nachdem sich der Herforder einverstanden zeigte mit zu kommen, wechselte er plötzlich die vorher erklärte Absicht. Unerwartet täuschte er die Beamten und griff dann sogar einen Beamten körperlich an. Bevor er überwältigt werden konnte, versetzte er den Beamten mehrere Tritte. Er konnte sich trotz der aggressiven Verhaltensweisen der Festnahme nicht durch Flucht entziehen. Die Beamten legten ihm schlussendlich Handfesseln an und überstellten ihn der Justiz. Beide Polizeibeamte verletzten sich durch die massive Gewalteinwirkung des Beschuldigten leicht und sind derzeit nicht dienstfähig.

