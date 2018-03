Kreispolizeibehörde Herford / Wohnungseinbruch - Täter nutzen ...

Wohnungseinbruch - Täter nutzen Abwesenheit der Bewohner

Rödinghausen - (hay) Am Montag (19.3.) gegen 16:45 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Wehmerhorststraße nach einer mehrtägigen Abwesenheit einen Einbruch. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür, durchsuchten die Räume und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld im Wert von circa 1.6000 Euro. Am Freitag (16.3.) gegen 11:00 Uhr erschienen kurz vor der Abreise der Geschädigten zwei verdächtige Männer an der Haustür und gaben an, Mitarbeiter des EWB zu sein. Nachdem die beiden Personen den Stand des Stromzählers abgelesen hatten, verschwanden die beiden zum Nachbargrundstück. Nach Angaben des genannten Energieversorgers waren keine Mitarbeiter im Auftrag in dem Bereich unterwegs. Die beiden Verdächtigen fuhren einen dunkelblauen Kombi und wurden wie folgt beschrieben: 1. 45-55 Jahre alt, 185-190 cm groß, kurze dunkelgraue Haare, unrasiert, schlanke Statur und trug eine Latzarbeitshose mit orangefarbenen Aufnähern, 2. Circa 35 Jahre alt, südländische Erscheinung, circa 170-175 cm groß und trug eine schwarze Wollmütze. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

