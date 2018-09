Kreispolizeibehörde Herford / Zusammenstoß zwischen Auto und ...

Zusammenstoß zwischen Auto und Mofa - 23-Jähriger aus Enger verletzt

Enger - (hay) Am Mittwochmorgen (26.9.) gegen 06:30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus Enger mit einem Daimler Chrysler auf dem Lachtropweg. An der Kreuzung zum Minden-Weseler-Weg beabsichtigte er, diesen geradeaus in Richtung Hermannstraße zu queren. Dabei übersah er einen 23-jährigen Mofafahrer aus Enger, der in Richtung Bünde fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro beziffert.

