Kreispolizeibehörde Herford / Zwei Motorräder stoßen zusammen - ...

Zwei Motorräder stoßen zusammen - Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

32049 Herford - (hay) Am Donnerstagnachmittag (22.8.) gegen 14:20 Uhr fuhr ein 16-Jähriger aus Löhne mit seinem Kraftrad Mondial auf der Umgehungsstraße (B61) in Richtung Bad Salzuflen. Nach dem Überholen eines Lkw, beabsichtigte er von der linken Fahrspur nach rechts zu wechseln. Zeitgleich fuhr ein weiterer Motorradfahrer auf der rechten Fahrspur und beabsichtigte vermutlich den anderen Zweiradfahrer rechts zu überholen. Auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuglenker, wodurch der Löhner die Kontrolle über sein Motorrad verlor, stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Der andere unfallbeteiligte Kradfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen könnte es sich um eine BMW GS gehandelt haben, in der Farbe grau / silber und einem schwarzen Rahmen mit gelben Streifen. Das Kennzeichen soll mit schwarzer Schrift auf gelber Platte versehen sein. Der Fahrer soll einen schwarzen Helm getragen haben. Das vor Ort verbliebene Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Motorradfahrer machen? Hinweise nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (hay) Steven Haydon Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -