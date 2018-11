Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / 10-jähriges Mädchen ...

10-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Arnsberg - Ein 65-jähriger PKW-Fahrer aus Arnsberg befuhr am gestrigen Freitag gegen 13:55 Uhr die Graf-Gottfried-Straße in Richtung Stembergstraße. Als er den Kreuzungsbereich zur Schobbostraße passieren wollte, fuhr plötzlich ein 10-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn und es kam trotz eingeleiteter Bremsung des PKW-Fahrers zum Zusammenstoß. Das Kind trug glücklicherweise einen Helm und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Trotzdem wurde es vorsorglich zur weiteren Behandlung vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

AS

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de