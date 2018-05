Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / 17-jährige ...

17-jährige Arnsbergerin vermisst

Arnsberg / Meschede / Bestwig - Seit dem 08. April 2018 wird die 17-jährige Lisa-Marie Blanke aus Arnsberg vermisst. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können. Lisa-Marie wurde zuletzt an ihrem Elternhaus gesehen. Ermittlungen ergaben, dass sie sich möglicherweise im Bereich Meschede oder Bestwig aufhalten könnte. Der genaue Aufenthaltsort ist aber weiterhin unbekannt. Sie ist etwa 1,70 Meter groß und besitzt eine kräftigere Statur. Ihre natürliche Haarfarbe ist dunkelblond. Möglicherweise wurden die Haare aber zwischenzeitlich gefärbt. Wer hat Lisa-Marie gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg (02932 - 90 200) oder mit der Polizei in Meschede (0291 - 90 200) in Verbindung.

