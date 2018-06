Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / 3 Haftbefehle nach ...

3 Haftbefehle nach Festnahmen wegen Drogenhandels erlassen

Meschede - In einem Ermittlungsverfahren bezüglich des Herstellens und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden am Abend des 01.06.2018 im Mescheder Raum fünf Personen vorläufig festgenommen. Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Beweismittel konnten von den eingesetzten Kräften sichergestellt werden. Ein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Dealgeld wurde sichergestellt. Drei Personen wurden dem Richter zwecks Prüfung vorgeführt. Gegen alle drei wurde Untersuchungshaft angeordnet.

