Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrügerin

Marsberg - Bei der Kontrolle ihrer Kontoauszüge stellte eine 25-jährige Frau aus Göttingen fest, dass mehrere Abbuchungen von ihrer Kreditkarte getätigt worden sind. Ermittlungen führten die Beamten zu einer Volksbank in Marsberg. Hier wurden am 11. und 28 Juli die Abbuchungen mit der gestohlenen Karte vorgenommen. Wann und Wo die Kreditkarte gestohlen wurde ist unklar. Die Polizei sucht nach der Identität der Frau auf den Fotos, welche das Geld abgehoben hat. Wer kann Angaben zu der Person machen? Wer kann Hinweise geben? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -