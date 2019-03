Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger

Bestwig - In der Zeit von Juli bis Oktober 2018 begab sich der bisher unbekannte, männliche Tatverdächtige mindestens viermal in verschiedene Geschäfte in Bestwig und versuchte unter Vorspielen einer Notlage, Bargeld zu erlangen, was mindestens zweimal gelang. Der Tatverdächtige hatte von Anfang an nicht die Absicht, das Geld zurückzuzahlen.

Bei einer Tat flüchtete er mit einem silbernen / grauen PKW BMW 3er Compact mit HSK- Kennzeichen (die weitere Kombination ist nicht bekannt).

Wer kennt den Mann? Wer kann Hinweise geben? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Fotos gibt es auf unserer Fahndungsseite: https://polizei.nrw/fahn dungen/unbekannte-tatverdaechtige/bestwig-betrug

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de