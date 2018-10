Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Achtung Einmietbetrüger

Achtung Einmietbetrüger

Meschede, HSK - Am heutigen Tag erstatteten die Betreiber eines kleinen Hotels in Meschede Anzeige wegen Einmietbetruges. Am 23.10.2018 mietete ein Mann ein Zimmer bis Samstag bei ihnen. Er war vermutlich mit dem Zug angereist. Am Freitag den 26.10.2018 sahen die Betreiber des Hotels den Mann zum letzten Mal. Er ließ seinen Koffer und einige Kleidungsstücke in seinem Zimmer zurück. Die Rechnung für das Zimmer wurde nicht beglichen. Aufgrund der Beschreibung handelt es sich vermutlich um einen 61 Jahre alten, bundesweit agierenden Einmietbetrüger. Der Mann ist auffallend dick und es ist nicht auszuschließen, dass er auf der Suche nach einem neuen Quartier in der Umgebung ist. Hinweise auf den Mann nimmt die Polizei Meschede unter 0291-90200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

