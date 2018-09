Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Anhänger gesucht

Anhänger gesucht

Arnsberg - In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 00:30 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkter Opel Insignia auf dem Hohlweg. Der Unfallverursacher entfernte sich anschießend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Opel wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr das flüchtige Fahrzeug von der Straße Krakeloh in Richtung Sankt-Hubertus-Platz. Die Polizei konnte am Unfallort Glassplitter des Verursachers sicherstellen. Auswertungen ergaben, dass es sich bei den Splittern um Teile der rechten Begrenzungsleuchte eines Anhängers handelt. Das Verkehrskommissariat Arnsberg sucht nun nach einem beschädigten Anhänger. Dieser weist vermutlich an der rechten Bracke eine Beschädigung auf. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

