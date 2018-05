Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Ankommen oder umkommen?

Ankommen oder umkommen?

Hochsauerlandkreis - In diesem Jahr setzt die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wieder auf Plakate als Baustein ihrer Präventionsstrategie. Im letzten Jahr hingen die Plakate an beliebten Ausflugszielen von Motorradfahrern. Hier sollen sie auch in diesem Jahr wieder platziert werden. Die Plakate wurden sogar ins niederländische übersetzt. Diese kommen hauptsächlich in den sozialen Medien zum Einsatz. Im Jahr 2017 starben zwei Menschen auf den Straßen des Hochsauerlandkreises und 122 wurden verletzt. Wer die Straße und den Ausflug ins Grüne genießen will, sollte wichtige Dinge auf unseren Straßen beachten. Anspruchsvolle Strecken erfordern eine Menge Konzentration und Aufmerksamkeit. Besonders für unerfahrene Biker lauern hier viele Gefahren. Geschwindigkeiten müssen richtig eingeschätzt werden, denn Geschwindigkeit ist der Killer Nr. 1. Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht. Im laufenden Jahr ist bisher ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -