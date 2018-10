Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Anzeige und Arrest ...

Anzeige und Arrest statt Abenteuer

Olsberg - Drei Männer und eine Frau, alle aus dem Lahn-Dill-Kreis, zwischen 15 und 22 Jahren alt, drangen am Dienstag, gegen 01:00 Uhr, in eine ehemalige Klinik in der Wattmeckestraße in Olsberg ein. Sie brachen mehrere Türen auf und verursachten einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein Zeuge hatte Taschenlampenschein bemerkt und die Polizei informiert. Diese umstellte das Gebäude und konnte die vier Personen vorläufig festnehmen. Sie wurden zur Polizeiwache nach Brilon gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen können drei nach Hause, einer muss aufgrund eines bereits bestehenden Beschlusses in den Kurzarrest. Gegen alle wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Verlassene Orte üben auf manche Menschen einen gewissen Reiz aus. Aber auch, wenn ein Gebäude leer steht und nicht mehr genutzt wird, bedeutet dies nicht automatisch freien Zugang für Jeden. Oft ist kein Abenteuer, sondern, wie auch in diesem Fall, stehen Straftaten im Raum, die konsequent zur Anzeige gebracht werden.

