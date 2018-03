Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Arbeitsreicher Tag für ...

Arbeitsreicher Tag für den Verkehrsdienst

Hochsauerlandkreis - Am Donnerstagnachmittag kontrollierte der Verkehrsdienst die Geschwindigkeit in Brilon. Leider fielen erneute mehrere Verkehrssünder auf. An der Kontrollstelle an der Bundesstraße 251 in Brilon Wald waren drei Fahrer erheblich zu schnell. Bei erlaubten 100 km/h wurden Geschwindigkeiten von 148, 149 und 154 km/h gemessen. Alle drei Fahrer erhalten ein Fahrverbot, Bußgeld und Punkte. Am Nehdener Weg gilt die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Eine 30-jährige Frau aus Brilon ignorierte die Geschwindigkeitsvorgabe und wurde mit 74 km/h gemessen. Beim Anhalten musste ein Polizeibeamter zur Seite springen, da die Frau erst im letzten Moment die Kontrollstelle bemerkte. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum der Frau. Der Brilonerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auf dem Weg zur Dienststelle fuhren die Beamten über die Autobahn. Gegen 21.15 Uhr wurde der Zivilwagen im Bereich des Uentroper Tunnels von einem Audi überholt. Da der Audi zu schnell unterwegs war, nahmen die Verkehrsspezialisten die Verfolgung auf. Der 30-jähirge Fahrer aus Hamm beschleunigte sein Fahrzeug immer weiter. Kurz vor dem Kreuz Werl fuhr der Mann mit über 220 km/h. Erlaubt sind hier lediglich 100 km/h. Am Autobahnende wurde das Auto angehalten. Dem Mann erwartet nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein hohes Bußgeld sowie Post aus Flensburg. Auch in Zukunft wird die Polizei im Sauerland konsequent gegen Raser vorgehen und unangemeldete Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

