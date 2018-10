Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Außenspiegel abgerissen

Außenspiegel abgerissen

Winterberg - Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr hörte eine Zeugin einen Knall vor ihrem Haus. Auf der Straße sah sie drei Männer, die auf der Nuhnestraße in Richtung Irish Pub gingen. Hierbei warfen die Männer einen Außenspiegel in einen Vorgarten. Diesen hatten sie zuvor von einem Auto belgischen Peugeot abgerissen. Die Frau sprach das Trio an und nahm anschließend die Verfolgung auf. Auf der Straße "Am Waltenberg" holte sie zwei Männer ein. Diese konnte sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden die Männer entlassen. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Trio geben? Wer hat möglicherweise die Sachbeschädigung an dem belgischen Pkw gesehen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

