Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Beschädigtes Auto gesucht

Beschädigtes Auto gesucht

Arnsberg - Am 07.02.19, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines medizinischen Unternehmens (Radprax) an der Langen Wende ein geparktes Auto angefahren. Der Verursacher meldete sich bei der Polizei, konnte aber keine detaillierten Angaben zu dem von ihm wahrscheinlich beschädigten Fahrzeug machen. Sollte jemand während dieser Zeit einen Schaden festgestellt und sich in dem Bereich aufgehalten haben, wird er/sie gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

