Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Blauer Audi schneidet ...

Blauer Audi schneidet Fahrbahn und flüchtet

Sundern - Am Dienstag gegen 09.20 Uhr fuhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der Hellefelder Höhe (L 839) in Richtung Hellefeld. Hierbei kam ihm ein älterer, blauer Audi mit HSK-Kennzeichen entgegen. Im Bereich einer Kurve schnitt der Audi die Fahrbahn des 55-jährigen Skoda-Fahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Skoda nach rechts ausweichen. Hierbei streifte er einen Leitpfosten. Der Audi setzte seine Fahrt in Richtung Arnsberg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Audi nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

