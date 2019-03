Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Brand einer Lagerhalle

Brand einer Lagerhalle

Schmallenberg - Am 10.03.2019, gegen 00.30 Uhr, brannte eine Lagerhalle in Schmallenberg-Gleidorf. Die Halle wurde letztmalig vor zwei Wochen durch einen Berechtigten betreten. In der Halle waren forstwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge gelagert. Durch mehrere Löschgruppen der Feuerwehr Schmallenberg konnte das Feuer gelöscht werden. Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Derzeit ermitteln Beamte der Kriminalpolizei vor Ort die Brandursache./St

