Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Brillendiebe

Brillendiebe

Olsberg - Am Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere hochwertige Brillengestelle aus einem Optikergeschäft am "Markt". Gegen 12 Uhr betraten zwei Männer den Laden. Diese verhielten sich auffällig und schauten sich ungewöhnlich viele Brillen an. Anschließend verließen sie das Geschäft. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt. Beschreibung der Männer: Erste Person: etwa 35 bis 40 Jahre alt; circa 1,90 Meter groß; schwarze Brille; schlanke Figur; südländisches Aussehen; sprach mit gebrochenem Deutsch Zweite Person: etwa 50 Jahre alt; graue Haare; ganz in grau gekleidet; Brillenträger Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Holger Glaremin Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de