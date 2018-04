Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Diebe stehlen ...

Diebe stehlen tonnenschwere Steine

Sundern - Am vergangenen Wochenende wurden auf der Hüttenstraße zwei Bruchsteine entwendet. Die beiden Steine wiegen zusammen etwa 1,8 Tonnen. Die Bruchsteine wurden zuletzt am Freitag gegen 15.45 Uhr gesehen. Der Diebstahl wurde am Sonntag um 00:30 Uhr bemerkt. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug mit entsprechender Ausrüstung benutzt haben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

