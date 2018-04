Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Diebstahl eines ...

Diebstahl eines Motorrollers

Arnsberg - In der Zeit von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 01:40 Uhr, wurde ein am Gutenbergplatz abgestelltes Kleinkraftrad des Herstellers "Kwang Yang" entwendet. Das Fahrzeug wurde später im Innenhof eines Nachbarhauses wieder aufgefunden. Darüber hinaus wurde ebenfalls am Gutenbergplatz vergeblich versucht, von zwei anderen abgestellten Motorrollern verschiedene Anbauteile zu entwenden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Ermittlungen, insbesondere zu einem Tatzusammenhang, dauern an. Hinweise an die Polizei Arnsberg werden erbeten. (PK)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de