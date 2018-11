Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Drei Verletzte bei ...

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Medebach - Am Samstag, 24.11.2018, kam es gegen 22:00 Uhr auf der Deifelder Straße in Küstelberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 18jähriger Fahranfänger aus Winterberg befuhr mit seinem Pkw die L 872 in Richtung Wissinghausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in eine steile Böschung. Die drei 19 - 21 Jahre alten Mitfahrer verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (MS)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de