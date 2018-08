Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Drei Verletzte nach Unfall

Drei Verletzte nach Unfall

Marsberg - Korrekturmeldung (jetzt mit Zeitangabe): Bei einem Unfall auf dem Wirtschaftsweg "Auf der Höhe" in Erlinghausen wurden bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag um 14.40 Uhr auf dem Weg in Richtung Erlinghausen. In einer leichten Rechtskurve kam ihm ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Marsberg entgegen. Trotz Ausweichmanöver und Vollbremsungen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Mann aus Marsberg schwer verletzt. Der 32-Jährige Fahrer sowie seine 24-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

