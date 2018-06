Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Drogen und Alkohol bei ...

Drogen und Alkohol bei Unfällen im Spiel

Winterberg - Bei zwei Verkehrsunfällen in Winterberg spielen Alkohol und Drogen eine nicht unwesentliche Rolle: Beim Ausparken aus einer Parklücke auf der Marktstraße beschädigte ein 44-jähriger Autofahrer am Mittwoch um 19.40 Uhr ein geparktes Auto. Anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten. Aufgrund ihrer Hinweise konnte die Polizei den Fahrer noch am Abend ermitteln. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Donnerstag gegen 04.50 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer über die Bundesstraße 236 von Altastenberg nach Winterberg. Auf der Straße "Am Waltenberg" touchierte er die Bordsteinkante einer Überquerungshilfe, wodurch die Vorderachse brach. Nach etwa 300 Metern musste er das beschädigte Auto abstellen. Er informierte die Polizei. Ein Alkoholtest bei dem torkelnden Mann ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto wurde abgeschleppt.

