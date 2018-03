Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbruch in ein ...

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Eslohe - Am Samstag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 21:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses mittig der Gartenstraße aufgehebelt. Im Innern wurden alle Zimmer durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Die Auswertung der vorhandenen Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise an die Polizei Meschede werden erbeten. (PK)

