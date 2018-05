Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbruch in ein ...

Einbruch in ein Wohn-/Geschäftshaus

Bestwig - In der Zeit von Mittwoch, 09.05.2018, 18:00 Uhr, bis Freitag, 11.05.2018. 17:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Tür des Gebäudes in der Bundesstraße auf und gelangten so ins Innere. Das Haus befindet sich im Bereich des Kindergartens. Mit einem Werkzeug wurde eine Etagentür aufgehebelt und ein in der Wohnung befindlicher Würfeltresor geöffnet. Hieraus wurde Bargeld entnommen. Darüber hinaus wurde die gesamte Wohnung des Eigentümers durchwühlt. Die Auswertung der vorhandenen Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Hinweise an die Polizei Meschede werden erbeten. (PK)

