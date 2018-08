Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbruch in eine ...

Einbruch in eine Gaststätte

Marsberg - Am Freitagmorgen (24.08.2018) stellte der Inhaber einer Gaststätte an der Hauptstraße in Niedermarsberg einen Einbruch fest. Bislang unbekannte Täter waren über die Haustür in das Gebäude gelangt und hatten dann eine Tür zur Gaststätte aufgehebelt. Ob und was ggf. entwendet wurde, kann bislang noch nicht angegeben werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 16. und 24.08.2018. (Kri)

