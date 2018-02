Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbruch in Klinik

Einbruch in Klinik

Sundern Hachen - In der Zeit zwischen dem 09.02.2018, 17:00 Uhr und dem 10.02.2018, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Arztzimmer einer Klinik an der Siepenstraße ein. Durch ein Zimmerfenster gelangten die Täter in den Raum und entwendeten unter anderem einen Möbeltresor. Vermutlich die gleichen Täter drangen anschließend ebenfalls durch ein Fenster in eine auf dem Klinikgelände gelegene Gärtnerei ein. Hier konnten sie aber nichts erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 zu melden. (Ho)

