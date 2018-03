Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Sundern:

Einbruchserie in Langscheid: In Langscheid wurden der Polizei aus der Nacht vom Sonntag auf den Montag gleich vier Einbrüche gemeldet. Zwei Einbrüche wurden Zum Sorpedamm gemeldet. Hier wurde in ein Restaurant und ein Hotel eingebrochen. Die Täter erbeuteten diverse Gegenstände. In der gleichen Nacht schlugen Täter in einer Jugendherberge in der Straße Am Sorpersee und in einem Bildungszentrum in der Brunnenstraße zu. Auch hier wurden Fenster und Türen aufgehebelt und diverse Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Olsberg: In eine Gärtnerei in der Straße Unter'm Hagen brachen unbekannte Täter zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Arnsberg:

Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Delecker Straße entwendeten unbekannte Täter diverse Gegenstände. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend und Montagmittag. Die Tür zum Keller wurde offensichtlich eingetreten.

In der Hüstener Straße drangen unbekannte Täter in eine Firma ein. Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen schlugen die Täter ein Fenster ein, um in einen Aufenthaltsraum zu gelangen. Hier wurden die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt.

In ein Gesundheits- und Seniorenzentrum in der Theodor-Cosack-Straße drangen zwischen Freitagabend und Montagmorgen unbekannte Täter ein. Hier wurden Fenster und Türen aufgehebelt. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände.

Von einem Lagerplatz in der Oeventroper Straße wurden Gerüstelemente gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de