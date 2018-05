Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Winterberg:

In der Remmeswiese wurden an einer ehemaligen Diskothek Scheiben eingeworfen. Außerdem wurde bei einem dazugehörigen Wohnhaus eine Terrassentür aufgebrochen. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich über mehrere Wochen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Olsberg:

Am Kirchplatz drangen zwischen Donnerstag- und Freitagabend unbekannte Täter in ein Pfarrheim ein. Hier durchsuchten sie die ganzen Räumlichkeiten. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

