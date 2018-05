Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Sundern: Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter einer Stahlbetonfirma auf der Straße "Am Gelben Berg" den Aufbruch von drei Metallcontainer fest. Die Container wurden ab Samstag gegen 13.30 Uhr verschlossen. Über mögliches Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Brilon: Am Dienstagmorgen bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Mühlenweg einen beschädigten Rollladen. Unbekannte Täter hatten versucht die Rollladen im Erdgeschoss mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Zwischen 01.30 bis 02.30 Uhr hörten die Anwohner einen lauten Knall. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Holger Glaremin Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de