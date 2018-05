Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Sundern: Während die Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Engelbergstraße im Urlaub waren, versuchten unbekannte Täter in das Haus einzubrechen. Zwischen dem 19. Und 26. Mai hebelten die Einbrecher an einem rückwärtigen Fenster. Das Fenster wurde beschädigt, konnte aber nicht geöffnet werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung. Brilon: Zwischen Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Imbissbude am Briloner Tor ein. Hier versuchten sie einen Sparkasten von der Wand abzuhebeln, scheiterten aber an der stabilen Befestigung. Ohne Beute mussten die Täter vom Tatort flüchten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung. Brilon: An einer Brandschutztür eines Hotels an der "Mittlere Straße" scheiterten unbekannte Einbrecher am Samstag zwischen 15.15 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Täter waren auf unbekannte Weise in das Gebäude eingedrungen. Hier versuchten sie die Stahltür aufzuhebeln und wurden vermutlich durch Mitarbeiter des Hotels gestört. Gegenstände wurden nicht entwendet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

