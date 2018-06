Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Brilon: Während die Bewohner im Urlaub verweilten, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Mühlenweg ein. In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und dursuchten das komplette Haus. Die Tat wurde von Familienangehörigen entdeckt. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gegeben werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung. Brilon: In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 07 Uhr, versuchten unbekannte Täter den Nebeneingang eines Mehrfamilienhauses an der Straße zum Mühlental aufzubrechen. Die Tür hielt den Versuchen stand. Die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Holger Glaremin Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de