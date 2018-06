Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Schmallenberg: Durch eine Nebelanlage wurden am frühen Freitagmorgen Einbrecher aus einer Tankstelle auf der Bahnhofstraße vertrieben. Nachdem die Täter die Eingangstür aufgebrochen hatten, löste um 02.08 Uhr die Alarmanlage sowie die Nebelmaschine aus. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Ein Zeuge konnte einen dunklen Pkw über die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt flüchten sehen. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Nacht zum Donnerstag missglückten gleich zwei Einbrüchen in der Mendener Straße. Es entstand jedoch Sachschaden. Zwischen 18.30 Uhr bis 09 Uhr scheiterten die Täter beim Versuch die Scheibe eines Schaukastens aufzuhebeln. In dem Kasten befindet sich ein Kunstgemälde. Die Verglasung wurde beschädigt. In der Zeit zwischen 23 Uhr bis 05.45 Uhr zeigte sich das Fenster einer Gaststätte als zu gut gesichert. Trotzt mehrfache Hebelversuche schafften es die Täter nicht in das Gebäude einzubrechen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

