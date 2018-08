Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Sundern: Durch eine vermutlich unverschlossene Garage gelangten bislang unbekannt Täter am Mittwochvormittag auf ein Grundstück an der Waldstraße. Zwischen 05.30 Uhr und 13 Uhr hebelten sie anschließend eine Kellertür sowie eine Terrassentür auf. Aus dem Haus konnten die Täter Uhren, Schmuck und Bargeld entwenden. Zeugen bemerkten in der Tatzeit einen älteren Golf auf der Straße. Möglicherweise handelt es sich hierbei um das Fahrzeug der Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

