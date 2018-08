Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Winterberg: Auf der Rückseite des Winterberger Rathauses im Fichtenweg versuchten unbekannte Täter Fenster und Türen aufzuhebeln. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 22. Und 29. August. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Arnsberg: Am Born versuchten Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Es entstand Sachschaden an einer Tür.

Zwischen dem 20. und 28. August drangen Täter in einen leerstehenden Gebäudekomplex Zum Müggenberg ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Es entstand Sachschaden an Fenstern und Türen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

