Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Olsberg: In der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter das Tor eines Rohstoffhandels an der Straße "Knickhütte" auf. Vom Gelände entwendeten sie unter anderem Messing und Rotguss-Späne. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Täter längere Zeit auf dem Gelände verbrachten sowie einen größeren Transporter zum Abtransport der Beute benutzten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Bestwig: Am Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Haus auf der Berlarer Straße ein. Zwischen 13.45 Uhr bis 17.15 Uhr hebelten sie die Eingangstür auf. Die Tür stand beim Eintreffen der Bewohner offen. Möglicherweise wurden die Täter gestört, da sie vermutlich nicht das Innere des Hauses betraten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Holger Glaremin Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de