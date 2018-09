Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerl - Arnsberg: Eine Alarmanlage vertrieb am Freitag um 02.55 Uhr unbekannte Einbrecher aus einem Wohn- und Geschäftshaus auf dem Brückenplatz. Die Täter waren auf unbekannte Weise in den Keller des Gebäudes gelangt. Als sie anschließend versuchten die Tür zu einer Fahrschule aufzuhebeln, löste die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

