Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Winterberg: Am Sonntag brachen unbekannte Täter den Münzbehälter für Kerzen und die Briefmarkensammelbox der katholischen Kirche in Siedlinghausen auf. Zwischen 09 Uhr bis 17.45 Uhr betraten die Täter die unverschlossene Kirche. Mit einer geringen Bargeldsumme und etwa 30 Gemeindeblättchen konnten die Täter unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

Sundern: Am Dienstag löste um 00.36 Uhr die Alarmanlage einer Tankstelle auf der Hachener Straße aus. Die ersteintreffenden Polizisten stellten fest, dass unbekannte Täter die äußere Alarmleuchte abgerissen hatten. Aus dem Gebäude ertönte jedoch noch der akustische Alarm. Durch diesen wurden die Täter vermutlich vom Tatort vertrieben. Die Täter konnten nicht in das Gebäude eindringen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Medebach: Drei dunkel bekleidete Männer schlugen am Dienstag gegen 02.45 Uhr die Scheibe eines Supermarkts an der Bachstraße ein. Sie stiegen in das Gebäude und entwendeten Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Zeugen konnten die Tat beobachten. Die drei Täter flüchteten mit einem schwarzen Pkw, ähnlich einem Audi A6, jedoch kein Kombi. Ein Täter forderte die anderen Täter mit osteuropäischen Akzent auf, sich zu beeilen. Mit dem Auto flüchtete das Trio in Richtung Hallenberger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

Brilon: Unbekannte Täter flexten in der Nacht zum Dienstag den Tankautomaten einer Tankstelle am Nehdener Weg auf. Eine Überwachungskamera filmte die Tat. Bereits am 30.09 klappte eine humpelnde Person gegen 03.30 Uhr eine Überwachungskamera der Tankstelle mit einem langen Gegenstand um. Die Manipulation diente vermutlich als Vorbereitung zur eigentlichen Tat. Am 02.10. betraten dann zwei Personen um 02.45 Uhr das Tankstellengelände. Die beiden Personen flexten den Automaten auf. Hierbei wurden sie um 03.40 Uhr von einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer unterbrochen. Dieser tankte in einem anderen Bereich der Tankstelle seinen Lkw. Anschließend begaben sich die beiden Täter wieder an die Arbeit. Gegen 04 Uhr flüchteten sie mit einer erbeuteten Geldkassette. Die Täter waren vermummt und dunkel gekleidet. Die größere Person trug eine blaue Hose, möglicherweise einen Blaumann. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Bestwig: In der Zeit zwischen Freitag bis Montag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Gaststätte an der Bundesstraße auf. Die Täter durchsuchten das Gebäude und brachen hier eine weitere Tür auf. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Einbrecher eine Geldkassette entwenden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

