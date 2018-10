Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Brilon: Zwischen Freitag, 23.30 Uhr, bis Montag, 18.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Apotheke auf der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten beim Versuch die Nebentür aufzuhebeln. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

