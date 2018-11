Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Schmallenberg: Am Dienstag bemerkten Mitarbeiter eines Getränkelieferanten am Ulmenweg den Einbruch auf ihr Firmengelände. Die Täter hatten zwei Elemente des Grundstückszauns entfernt und anschließend eine Kühltruhe entwendet. Eine Truhe ließen die Täter auf der Rückseite des Grundstücks zurück. Über weiteres Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Der genaue Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Dieser liegt aber vermutlich in den letzten Tagen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Medebach: Zwischen dem 23. Oktober bis 06. November brachen unbekannte Täter die Eingangstür eines leerstehenden Wohnhauses an der Küstelberger Straße auf. Die Täter durchwühlten das möblierte Haus und entwendeten diverse Möbelstücke. Weiterhin hatten sie es auf Metall abgesehen. Neben Heizungsrohren montierten sie auch eine Dachrinne ab. Aus dem Keller des Hauses wurde zudem ein schwarzes Motorrad entwendet. An der Yamaha war das Kennzeichen HSK-S955 angebracht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

