Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Einbrüche im HSK

Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis - Arnsberg: Im Laufe des Mittwochs brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Fresekenweg ein. Zwischen 09 Uhr bis 16 Uhr verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zutritt in das Mehrfamilienhaus. Anschließend hebelten sie eine Wohnungstür im zweiten Stock auf. Nachdem die Einbrecher die Wohnung durchsucht hatten, flüchteten sie mit einer Lederjacke und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

