Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Fahrraddieb gesehen

Fahrraddieb gesehen

Arnsberg - Am Dienstag klaute ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad an einer Schule am "Vogelbruch". Am Nachmittag sah der Fahrradbesitzer den Dieb. Das weiße Mountainbike der Marke Lapierre, Raid 100 Fahrad wurde zwischen 08.50 Uhr bis 13 Uhr vom Schulgelände entwendet. Als der Schüler nach Schulschluss nach seinem Fahrrad suchte, sah er gegen 14.30 Uhr den Dieb mit dem Mountainbike auf der Brückstraße fahren. Trotz Verfolgung konnte der Täter flüchten. Beschreibung: Etwa 15 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß bei schlanker Statur; blonde, hoch gegelte Haare; pickeliges Gesicht; bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans (3/4 Hose), T-Shirt und Rucksack. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

