Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Fahrradfahrer verletzt ...

Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Marsberg - Auf der Bahnstraße kam es am Dienstagmittag um 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr. Ein 82-jähriger Mann aus Marsberg war mit seinem Fahrrad auf der Bahnstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Hierzu wollte er den Kreisverkehr in diese Richtung verlassen. Beim Abbiegen stieß er dann mit dem Wagen eines 51-jährigen Mannes aus Marsberg zusammen, welcher ebenfalls im Kreisverkehr unterwegs war. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

