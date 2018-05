Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Falsche Polizei und ...

Falsche Polizei und E-Mail Betrug

Hochsauerlandkreis - Im Kreisgebiet kam es in den letzten Tagen erneut zu diversen Betrugsversuchen. In Marsberg und Schmallenberg versuchten die "falschen Polizisten" die Opfer zu täuschen. Ohne Erfolg. Die Marsberger und Schmallenberger ließen sich nicht auf die Betrugsmasche ein und riefen die echte Polizei zur Hilfe. In Sundern kam es inzwischen zu drei angezeigten Fällen eines versuchten E-Mail Betruges. Die Opfer erhalten eine E-Mail mit der Aufforderung, 500 Euro auf ein Bitcoin-Konto zu überweisen. Wird das Geld nicht überwiesen, soll ein Video des Opfers an alle seine Kontakte gespielt werden. Auf dem Video soll das Opfer obszön zu sehen sein. Auch hier ließen sich die Sunderaner nicht auf die Betrugsmasche ein. Immer wieder versuchen Betrüger mit diversen Maschen an Ihr Geld oder Hab und Gut zu kommen. Gerade im Internet lauern immer wieder Gefahren.

o Trauen Sie ihrem Gefühl! Seien Sie misstrauisch bei angeblichen Anrufen von Amtsträgern oder Behörden, die von Ihnen Informationen am Telefon verlangen. Offizielle Stellen haben Verständnis für diese reservierte Haltung.

o Scheuen Sie sich auch nicht bei guten Freunden oder Angehörigen nachzufragen

o Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

o Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

o Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

o Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

o Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

o Wenn Sie trotz aller Vorsicht doch in die Falle der Betrüger getappt sind, erstatten Sie umgehend eine Strafanzeige bei der Polizei.

Hinweise und Tipps zur Kriminalitätsvorbeugung gibt das Kommissariat Vorbeugung in Meschede, Tel.: 0291 / 908770.

