Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Flüchtiger Ladendieb

Flüchtiger Ladendieb

Sundern - Ein junger Mann steckte sich am Freitag um 20.50 Uhr in einem Discounter an der Settmeckestraße eine Whisky-Flasche unter den Pullover. Als er das Geschäft verlassen wollte, ertönte die Alarmanlage. Daraufhin ließ der Dieb die Flasche fallen und rannte aus dem Laden. Ein Mitarbeiter versuchte noch den Mann zu fassen. Dieser konnte sich allerdings losreißen. Täterbeschreibung: Etwa 20 bis 22 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Vermutlich osteuropäischer Herkunft. Dunkelblaue Kappe, graues T-Shirt und ein graues Sweatshirt um die Hüfte gebunden. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

