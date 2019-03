Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Gefährlicher Eingriff ...

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (SUN)

Sundern - Einen schlechten Scherz erlaubten sich in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter am "Ewiger Weg". Auf einer Strecke von etwa 30 Metern hoben die Vandalen drei Einlaufgitter der Abwasserkanäle heraus. Die Gitter legten sie auf der Fahrbahn ab. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Polizei wurde um 07.40 Uhr zum Tatort gerufen. Die Beamten setzten die Gitter wieder ein. Ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

