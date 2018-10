Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Geldautomat aufgebrochen

Geldautomat aufgebrochen

Brilon - Korrekturmeldung: Einen Geldautomaten am Ostring brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag auf. Die Täter konnten mit dem Geld entkommen. Gegen 04.10 Uhr wurde der Polizei der Aufbruchalarm des Geldautomaten gemeldet. Dieser befindet sich an der Außenfassade einer Spielhalle. Bilder einer Überwachungskamera zeigen mindesten zwei Personen. Einer der Täter war mit einer hellen Hose, einer dunklen Jacke sowie einem weißen Kapuzenpollover bekleidet. Zudem trug er eine längere Tasche. Innerhalb weniger Minuten trafen die ersten Streifenwagen ein. Da die Täter nicht mehr vor Ort waren, umstellten die Beamten umgehend das anliegende Betriebsgelände sowie das Gelände der Spielhalle. Anschließend wurde der Bereich durchsucht. Hierzu wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Den Tätern gelang dennoch die Flucht. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Täter den Automaten aufbrechen und das Geld entnehmen konnten. Wem sind am frühen Freitagmorgen verdächtige Personen im Bereich des Ostrings aufgefallen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

